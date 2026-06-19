取材に応じる比江島＝味の素ナショナルトレーニングセンター2027年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）カタール大会のアジア1次予選、中国戦（7月3日）と韓国戦（同6日）に臨む日本代表候補の直前合宿が19日、東京都内で公開され、メンバー入りすれば24年11月のアジア・カップ予選以来となる35歳のベテラン比江島（宇都宮）は「まだまだ貢献できる自信はある。少しでも力になれれば」と話した。チームは3勝1敗の1次リー