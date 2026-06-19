お笑い芸人の狩野英孝（44）が18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。大物芸人の行動力について語った。この日のテーマ「やっぱり…カッケェ話令和に通じる男の美学」に沿って「寝てたら携帯鳴って、出たら“『とんねるず』の小さい方だけど”ってノリさんから電話があって」と「とんねるず」木梨憲武とのエピソードを披露。突然の呼び出しがあり「所さんの世田谷ベースに遊びに行って。凄