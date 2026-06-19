19日午後4時半過ぎの北海道・旭川市。天気が急変し、ゲリラ雷雨に見舞われました。アスファルトを雨が打ち付け、白くかすんでいました。福岡・北九州市でも大粒の雨が降っていました。九州では梅雨空が広がる天気となった一方で、関東では18日夜、大気の状態が不安定となっていました。昨夜の群馬・渋川市では雷が相次ぎ…、長野・小諸市ではひょうが降りました。19日も栃木・鹿沼市で夕方から雨が降り出しました。このあとの時間