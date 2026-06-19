高校生プロゴルファーの“金ちゃん”こと、加藤金次郎選手がACNツアー史上最年少優勝を果たしました！ 【写真を見る】高校生プロゴルファー 加藤金次郎選手 国内男子ゴルフの下部ツアー史上最年少で優勝 ｢世界へはばたいていけるような選手になりたい｣ 去年、男子ゴルフ史上最年少でプロデビューを果たした、愛知県瀬戸市出身の高校生プロゴルファー加藤金次郎選手、愛称「金ちゃん」。 17