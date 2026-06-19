セブン―イレブンの看板＝2025年1月、東京都千代田区セブン―イレブン・ジャパンは19日、フランチャイズ店のオーナーと結ぶ契約について、約50年ぶりに新しいプランを導入すると発表した。セブン側に支払う「チャージ」と呼ばれる金額の割合を下げ、契約期間も短くする。新規参入や既存のオーナーによる2店舗目以降の出店を後押しし、店舗網の拡大を加速する狙い。契約には現状、土地や店舗をオーナーが所有する「Aタイプ」と