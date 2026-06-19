『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“鬼の手形”の石に“人の手形” 『岩手』の名の由来」についてお伝えします。◇岩手県にある三ツ石神社には、その昔、神社の「岩」に降伏した鬼が「手」形を押したことから、「岩手」の地名の由来として伝えられた由緒ある石があります。その石に、人間の「手形」とみられるものが。阿部正輝記者（テレビ岩手）「鬼が手形をつけたといわれる三ツ石に、明らかに人がつけた