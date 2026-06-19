BSテレ東のドラマ『ドライな同期の溺愛癖』(7月8日スタート 毎週水曜24:00〜24:30)のメインビジュアルが公開された。ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』メインビジュアル○小栗有以、京典和玖らがドラマ『ドライな同期の溺愛癖』に出演2022年に電子コミックとして配信されると、2人の恋愛模様に“胸キュン”が止まらないと話題を集めた、碧依ぺき氏による同名作を実写ドラマ化。相手の匂いで心が読めるが故に恋愛に対してどこか奥手の