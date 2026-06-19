持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月18日より、6月新商品のTVCM『倍盛シリーズ&ミニ冷やしわかめうどん』篇を、東北エリア限定で順次放映している。ほっともっと「倍盛シリーズ」「倍盛シリーズ」は、「チキン南蛮弁当」「しょうが焼き弁当」「おろしチキン竜田弁当」「デミグラスハンバーグ弁当」「ビーフカットステーキ弁当」など、人気弁当の肉が2倍になったボリューム満点のシリーズ。「ミニ冷やしわかめう