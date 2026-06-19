アニメ「闇芝居」新シリーズ テレ東 にて放送決定！！ 長寿ホラーアニメ「闇芝居 十七期」が 2026年7月から放送開始！！ 津田寛治、紙芝居屋の“おじさん”役で十七期続けての出演決定！！ 風輪の新曲「闇芝居のブルース」がエンディングテーマに決定！！ ©YAM よってらっしゃい、みてらっしゃい、「闇芝居」の時間ダヨ…。 深夜放送の闇に紛れてひっそりと作り続けられてきた