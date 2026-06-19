放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会は、6月12日の会合の議事概要を公開。4月の視聴者・聴取者意見で「セクハラをお笑いにするのはありえない」という意見が寄せられたABCテレビのバラエティ番組『相席食堂』について、委員が番組を視聴したうえで議論した。BPO事務局が入る千代田放送会館○女性声優2人の腰を触るシーンに指摘視聴者から指摘を受けたのは、ロケ先のうなぎ屋で、店主が女性声優2人の腰を手で触れ、そ