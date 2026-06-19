女優の伊藤かずえが19日にXを更新し、自身の公式YouTubeチャンネル上にこれまで投稿してきたドライブトークの動画について、現在収録分を最後に終了すると発表した。【写真】レストアからまもなく5年が経過する伊藤かずえのシーマ1999年から乗り続けていた日産のシーマを、2021年にレストアしていた伊藤。この日Instagramの方で、レストアからもうすぐ5年が経過することを報告すると、ファンからは「シーマ、最高です」「凄い