サッカーのポルトガル代表の新監督候補に、大エース・ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）と縁の深い人物の名が上がっている。「ＥＳＰＮ」ブラジル版は「ジョルジェ・ジェズス氏が北中米Ｗ杯終了後、ロベルト・マルティネス氏の後任としてポルトガル代表監督に就任すると見られている。５２歳のマルティネス監督は、大会の結果に関わらず、監督の座を退くことを表明していた」と伝えた。ジェズス氏はサウジアラビア