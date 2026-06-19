“グラビア界のニュースター”こと高野真央（※高＝はしごだか）が19日までにInstagramを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。【写真】22歳“グラビア界のニュースター”、ネット衝撃の抜群プロポーション水着ショットも（10枚）先日3日、1st写真集（講談社）を7月29日に発売すると明かした高野。今回の投稿では「現在発売中のFRIDAY 写真集オフショットです！」とつづり、シースルーの大胆な衣装姿などを投稿。