元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が19日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）先日から、タイでの過去ショットを披露している渡邊。今回は「寒くて眺めているだけだったけど、水着はsea dressのもの。普通にトップスとしても着られて、便利でした！」と、プールでの水着ショットを披露。ファンからは多数の「い