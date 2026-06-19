ホラー映画『オブセッション 災愛』が、北米累計興収2億ドルに迫る勢いを見せ、全米興収で『スター・ウォーズ／マンダロリアン＆グローグー』を上回るヒットを記録。あわせて、常軌を逸した“災愛”ぶりを映し出す本編映像と新規場面写真が公開された。【動画】『オブセッション 災愛』常軌を逸した“災愛”ぶりを映し出す本編映像本作は、恐怖工房ブラムハウスが放つ、甘美で狂おしいネオ・ロマンティックホラー。監督を務め