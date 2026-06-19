世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（ABEMA）が20日、スタートする。初回放送に先駆けてMC陣らがそれぞれの“セレブる話”を披露し合う特別事前番組が現在ABEMAにて無料配信中だ。【写真】よしもと芸人 “ほぼギャング”な10年前の写真が「ヤバイ」と話題『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ