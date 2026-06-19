比嘉愛未が主演を務める7月8日スタートのドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系／毎週水曜22時）より、ポスタービジュアルと本編映像が解禁。また、主題歌にJUJU「夏蝉」が決定した。【動画】比嘉愛未主演ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』本編映像本作は、華やかなセレブ病院を舞台に、母と子の命を守る母子救命救急班の奮闘を描くメディカル・エンターテインメント。片耳に難聴を抱えながらも卓