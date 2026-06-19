須田景凪が、ニューアルバム『LOVE HATE』を9月9日(水)にリリースすることを発表。あわせて最新ビジュアルも公開した。約3年ぶりとなるメジャー3枚目のアルバムとなる今作は映像盤、グッズ盤、通常盤の3形態でリリース。ジャケット・アートワークは、イラストレーター／映像作家のアボガド6が描いたイラストがデザイナー・吉良進太郎によって融合された作品となっている。アルバム収録楽曲は、TVアニメ『月が導く異世界道中第二