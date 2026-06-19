森迫永依と前田公輝がダブル主演する7月6日スタートのドラマ『もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜』（日本テレビ系／毎週月曜24時24分※第1話は24時34分）より、桃月なしこ、武田航平、島崎遥香、濱田マリ、高島礼子の出演が発表された。【写真】森迫永依＆前田公輝が演じる“カモフラージュ夫婦”原作での姿は？六葉雅・上原ひびきによる漫画『カモフラージュ夫婦』を実写化ドラマする本作は、裏切りから始ま