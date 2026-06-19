バレーボール男子日本代表の高橋藍選手が、「anan」2504号スペシャルエディション表紙に登場。現在開催中の「ネーションズリーグ2026」で攻守の要として活躍中の日本代表の中心選手が、鍛え抜かれた精悍ボディを雑誌媒体で初披露する。【写真】キンプリ高橋海人がナレーション担当！バレー高橋藍の日本最後の試合に密着したドキュメンタリー、2週連続放送現在開催中の「ネーションズリーグ2026」。高橋藍選手は、中国で行わ