Ｊ２磐田は１９日、Ｊ２秋田のＦＷ佐藤大樹（２７）が完全移籍で加入すると発表した。佐藤はクラブを通じて「歴史と伝統のあるクラブの一員になれることを、大変嬉しく思います。たくさんのファン・サポーターの皆さまに愛されているこのクラブでプレーできることを、楽しみにしています。また、このエンブレムを背負う責任と自覚を持ち、チームの力になれるよう日々努力していきます。貪欲にゴールを狙い、期待に応えられる選