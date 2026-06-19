◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人の増田大輝内野手がプロ１１年目で初めて右翼手として先発出場。初回にいきなり好プレーを見せた。「８番・右翼」で先発出場。初回無死一塁で２番・鵜飼の大きなフライをフェンスにぶつかりながらジャンピングキャッチ。本職は内野手だが、内外野全ポジションを高いレベルで守るユーティリティー性を発揮した。