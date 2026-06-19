◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１９日・エスコンフィールド）ファーストピッチを、天真爛漫なスマイルヒロイン“幹葉”によるソロプロジェクト「スピラ・スピカ」が務めた。「少しでも皆さんにパワーをお届けできるように」とマウンドに上がると、やや三塁側にそれたものの、力強いワンバウンド投球を披露した。幹葉は２０１８年テレビアニメ「ガンダムビルドダイバーズ」のエンディングテーマ「スタートダッシュ」