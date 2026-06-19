ロックバンドのシカゴの創設メンバーであるウォルター・パラゼイダーさんが死去した。81歳だった。 【写真】若き日のウォルターさんレジェンドバンドにも深い悲しみが アルツハイマー病と6年間にわたり闘病していたが、17日午前2時10分、ホスピスにて、妻のジャクリーンさんに看取られながら息を引き取った。 59年間の結婚生活を送ったジャクリーンさんや娘のフェリシアさん