お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長が18日、自身のインスタグラムで公開した髪飾りが反響を呼んでいる。 【写真】アレンジもすごっどアップ美肌の村長もすごっ アンゴラ村長は「100均で見つけたシールにポテンシャルを感じて、色を補強したり自分で絵を描いたりしてヘアクリップにしてみました。」と記し、実際に自身の髪につけたショットを披露。アップの画角からは飾りに施された繊細なアレンジも