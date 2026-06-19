善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター提供 香川県の善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センターによりますと、19日午後0時20分ごろ、多度津町立豊原小学校の給食で出た「米粉パン」の中に、糸状の金属片1個（長さ約6cm）が混入しているのを児童が見つけました。発見した児童は口に入れておらず、けがはありませんでした。 米粉パンは、1市2町の10幼稚園、15小学校、4中学校の給食で提供されていました