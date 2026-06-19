韓国は0-1でメキシコに敗れた北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場している韓国代表は、現地時間6月18日に行われたグループAの第2節でメキシコ代表と対戦し、0-1で敗れた。GKキム・スンギュのキャッチミスから決勝点を奪われた一戦を、「スポーツ韓国」は「ありえないミスで喫した敗戦」と一蹴した。初戦でチェコ代表に勝利し、この試合に勝てば首位でのグループ突破も確定する韓国だったが、後半5分のミスが大きく響いた。