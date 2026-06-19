開幕節から昨年優勝したアーセナルが登場イングランド・プレミアリーグは6月19日、2026-27シーズンの全380試合の日程を発表した。開幕戦は現地時間8月21日に行われる。新シーズンは8月21日の金曜日に開幕し、アーセナルとコベントリー・シティが対戦する。翌22日にはマンチェスター・ユナイテッドがハル・シティと対戦するほか、ブレントフォード対トッテナム・ホットスパーなどが予定されている。23日にはマンチェスター・シ