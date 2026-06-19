テレビ東京で7月1日、ドラマNEXT『君は夏のなか』（毎週水曜深0：30）がスタートする。19日、主題歌に福山雅治の「蛍」が決まったことが発表された。【場面写真】キュンキュン！福山雅治が主題歌ドラマの出演者原作は、BL界で話題作を生み出してきた古矢渚氏による同名作。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴。ひと夏の「映画の聖地巡礼」から始まり、やがて大学生へと成長していく2人の物語となっている。高校2年生で