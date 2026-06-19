毎週日曜に放送している読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』は特別編としてあす20日午前9時25分から放送する。元サッカー日本代表・武田修宏が約3年半ぶりに出演する。月600万円の報酬→1年間スイートルームで生活を明かした武田修宏今回は、昭和・平成・令和の芸能ニュースを掘り下げる特別企画「昭和・平成・令和芸能NEWSふり返りSP」を実施。山口百恵さんや都はるみさん、5月末で活動を終了した嵐など時代