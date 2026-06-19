【FIFAワールドカップ2026】スイス代表 4ー1 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表（日本時間6月19日／ロサンゼルス・スタジアム）【映像】爆速弾丸ボレー→GKの手を吹っ飛ばす瞬間（実際の様子）スイス代表の“秘密兵器”が試合の均衡を破った。MFヨハン・マンザンビが強烈なボレーシュートを叩き込むと、ファンからは驚きの声が上がった。日本時間19日、FIFAワールドカップ2026グループB第2節でスイス代表はボスニア・ヘルツェゴビナ代