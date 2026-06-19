最新のコメの店頭平均販売価格が発表され、およそ11か月ぶりに3600円を下回りました。【映像】コメ平均価格、11カ月ぶりに3600円下回る農林水産省によりますと6月14日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメの平均価格は5キロ当たり3588円で、前の週と比べて56円値下がりしました。4週連続の値下がりで、3600円を下回るのは去年7月下旬以来およそ11カ月ぶりです。銘柄米は71円安い3644円となり、農水