福岡県で昨年4月、17歳だった女子高校生を車で連れ去って覚醒剤を注射し、性的暴行を加え負傷させたなどとして、わいせつ目的誘拐や不同意性交致傷などの罪に問われた無職橘聡被告（49）の裁判員裁判で、福岡地裁小倉支部は19日、懲役15年（求刑懲役18年）の判決を言い渡した。「被害者の尊厳を全く顧みず、身勝手極まりない」と非難した。弁護側は、性行為に同意があったと主張。三芳純平裁判長は判決理由で、友人に助けを求