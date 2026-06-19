木原稔官房長官は19日の記者会見で、トランプ米大統領が高市早苗首相を「私の最大のファンだ」と発言したことへの評価を避けた。トランプ氏の発言について政府の受け止めを問われ「各国首脳は記者会見や交流サイト（SNS）などで独自の発信をしている。一つ一つに政府としてコメントしたことはない」と述べた。首相が先進7カ国首脳会議（G7サミット）で各国首脳から離れて1人で座っている場面が目立ったとの指摘に対しては「ご