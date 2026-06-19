東京・新宿区のタワーマンションに侵入し、現金1500万円が入った金庫を盗んだとして41歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者渡邊昌英容疑者（41）は4月、仲間と共謀し新宿区にあるタワーマンションの20代の男性宅に侵入し、現金およそ1500万円が入った金庫を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、渡邊容疑者は見張り役で実行役2人が室内に侵入しました。渡邊容疑者は先月、栃木県上三川町で起きた