雷が鳴っている日、ワンコはソファでくつろいでいるお姉ちゃんのもとへ…。思わず抱きしめたくなるほど可愛い行動が話題になり、投稿は記事執筆時点で7万7000回再生を突破しています。 【動画：雷が鳴っている日、音で怖くなってしまった保護犬→お姉ちゃんに助けを求めにいって…赤ちゃんのような行動】 雷がゴロゴロ鳴っていたら… YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」に投稿されたのは、雷が鳴っている時に保