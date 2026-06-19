きょう（19日）午前11時15分ごろ、倉敷市のスーパーマーケットで缶ビールを万引きし、声をかけてきた保安員の女性に対し暴行を加えた疑いで、無職の男（72）が現行犯逮捕されました。女性にけがはありませんでした。 事後強盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、倉敷市に住む無職の男（72）です。警察によりますと、男はきょう（19日）午前11時15分ごろ、倉敷市のスーパーマーケットで缶ビ