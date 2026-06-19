きょう（19日）午後0時20分ごろ、香川県多度津町の豊原小学校で出された給食の「米粉パン」に、長さ６センチほどの糸状の金属片が混入していたことがわかりました。 【写真を見る】小学校で出された給食の「米粉パン」に糸状の金属片が混入→けがや健康被害の報告はなし【香川・多度津町】 給食を食べていた児童が発見、担当教員に報告し、発覚したものです。口には入れていなかったため、児童にけがなどはなかったということで