スクウェア・エニックスは、『ファイナルファンタジーX』が2026年7月19日に誕生25周年を迎えることを記念し、「SQUARE ENIX POP UP STORE」を大丸心斎橋店および大丸東京店で開催することを発表した。 【画像あり】25th ANNIVERSARYロゴをあしらったアイテムなどラインナップ 「SQUARE ENIX POP UP STORE」は、「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」「キングダム ハーツ」などスクウェア・エニ