北中米ワールドカップを戦っている日本代表が現地６月20日にチュニジア代表とのグループステージ第２戦を控えるなか、日本サッカー協会は初戦のオランダ代表戦で左膝を負傷した久保建英がチュニジア戦に帯同しないことを発表した。久保はオランダ戦の71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて自ら交代を要求。試合後は車椅子に乗って会場を後にしていた。怪我の詳細や全治期間は非公表で、離脱はせずにリバビ