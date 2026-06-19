●梅雨前線北上 今夜~あす20日(土)は一時激しい雨も●レベル付きの大雨情報が出るかも…最新情報など注意●新たな台風発生の兆し 来週は「台風＋梅雨前線」の心配も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 梅雨前線が九州を北上しています。きょう19日(金)の県内は、日中から時々雨雲が流れ込んできましたが、その雨雲と別に、九州には前線本体の一段と活発な雨雲が広がっており、これが北上中…これから県内へ流れ込んできます。 あす20