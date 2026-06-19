驚異的なスピードで攻守に貢献する前田。次戦もスタメンを張ることになるだろうか(C)Getty Images北中米ワールドカップを戦っているサッカー日本代表は、初戦のオランダ戦を2-2で引き分け、勝ち点1を獲得した。この試合で日本は、左シャドーのポジションに誰が入るのか注目された中、森保一監督は前田大然をスタメンで起用。これまで同ポジションでの出場がほとんど無かったことで、前田の2列目起用を“秘策”と呼ぶ声も上がった