人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）周囲から誤解されやすい日。うかつな発言に注意すること。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）グループ行動にツキあり。トイレに行くのも人と一緒がおすすめ。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）ひとりで