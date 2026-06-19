サッカー元日本代表の本田圭佑選手が19日、メキシコ・モンテレイのジムでランニングに励む様子をInstagramに投稿しました。本田選手は今回のワールドカップでは、解説者として活動。現地入りし日本代表の初戦オランダ戦で熱く試合を解説しました。試合がないこの日は、トレーニングで汗を流した事を報告。「No days off(休みなし)」との文章も添え、本田選手自身がランニングマシーンを使って走るフォトを公開しました。身につけて