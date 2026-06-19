児童ら11人がけがをした小学校での火災について、元東京消防庁の田中章さんとみていきます。当時の状況や出火原因についてこれまでに分かっている情報をまとめていきます。4階にある音楽室で授業をしていたところ隣の準備室から火が出ました。火元とみられる準備室、そして音楽室にはスプリンクラーは設置されていなかったということです。また、捜査関係者によりますと準備室にはストーブがあり、コンセントがささった状態で、現