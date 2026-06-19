俳優・吉高由里子（37）が19日、都内で行われた映画『黒牢城』初日舞台あいさつに登壇した。作品にちなみ“言葉で斬られた”エピソードとして幼少期の思い出を振り返った。【写真】噛みまくりの宮舘涼太に爆笑する吉高由里子今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢清監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重