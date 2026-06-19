『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“ぶつかりおじさん”逮捕女子児童に体当たりか」についてお伝えします。◇登校中の小学生が被害にあいました。先月、神奈川県大和市の歩道を歩いていた2年生の女子児童。そこへ後ろからやってきた男が追い抜きざまに「ドン」と体当たりし、声かけもなく立ち去ったとみられています。女子児童は左膝をすりむくケガをしました。警察によりますと、男は高橋政行容疑者（64