天皇皇后両陛下は、公式訪問先のオランダで小児がんセンターを訪問し、子どもたちと交流されました。現地時間19日午前、両陛下は、オランダ・ユトレヒトにある「プリンセスマキシマ小児がんセンター」に足を運び、子どもたちの出迎えを受けられました。この病院は、マキシマ王妃が支援に携わるヨーロッパ最大の小児がんセンターです。皇后さまは、しゃがんで患者の子どもと目線を合わせ、「いくつですか」などと声をかけられていま