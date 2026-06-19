◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年6月19日エスコンＦ）日本ハム・水谷瞬外野手（25）が、本拠地でのソフトバンク戦に「1番・左翼」で先発出場し、初回に先頭打者打者アーチとなる3号ソロを放った。ともに試合前時点でリーグトップの7勝を挙げている、伊藤と大津の両右腕が先発。水谷はフルカウントから甘く入った大津のスライダーを捉えた。ソフトバンクに開幕から8連敗で迎えた一戦。同一リーグとの対戦が