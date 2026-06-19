皇族数の確保策をめぐり、政府は「立法府の総意」を受けた皇室典範改正案などの骨子を衆参両院の議長・副議長に示し、おおむね了承されました。森英介 衆院議長「立法府の総意の取りまとめに沿った内容であると判断いたしまして、おおむね了承いたしました」きょう午後、衆参両院の議長・副議長がおおむね了承した政府案の骨子では、「立法府の総意」で「了」とした女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、旧宮家の男系男子